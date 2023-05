Dois anos depois de ter pedido desculpa pela sua representação do autismo no filme "Music", de 2020, Sia revelou que está no espectro do autismo. Em entrevista no "Rob Has a Podcast", a cantora falou sobre o diagnóstico e das mudanças na sua vida pessoal.

"Durante 45 anos pensei: 'Tenho de vestir o meu fato de humana mais uma vez’. Só nos últimos dois anos é que me tornei totalmente, totalmente eu mesma", frisou a artista. "Estou no espectro e estou a recuperar da descoberta de tudo isto. Há muita coisa a acontecer agora", acrescentou.

Na entrevista, Sia confessou ainda como a sua vida mudou após o diagnóstico. "Estar em recuperação e não saber que tipo de problema neurológico temos ou não temos é complicado. Ninguém nos consegue amar quando estamos cheios de segredos, nem quando vivemos com vergonha", sublinhou.

"Quando nos sentamos numa sala cheia de estranhos e contámos os nossos segredos mais profundos, sombrios e vergonhosos, e toda a gente se ri connosco, não nos sentimos como pedaços de lixo pela primeira vez nas nossas vidas. Sentimos que somos vistos pela primeira vez", confessou.