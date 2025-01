O cantor português Salvador Sobral e a cantora catalã Sílvia Pérez Cruz iniciaram um projeto conjunto, Silvia&Salvador, que irá estrear-se ao vivo em abril no Japão, anunciaram hoje os artistas.

“Estamos imensamente felizes de anunciar um projeto muito especial a duas vozes Silvia&Salvador. Em maio vamos começar uma ‘tour’ conjunta que anunciaremos em breve, mas hoje partilhamos já este bombom que nos deixa tão contentes: a estreia será no Blue Note de Tóquio (Japão). Quando florescem as cerejeiras”, lê-se numa publicação partilhada, pelas 11h30 de hoje, nas contas oficiais de Sílvia Pérez Cruz e Salvador Sobral na rede social Instagram.

Os espetáculos no Blue Note de Tóquio estão marcados para os dias 8, 9 e 10 de abril.

Sílvia Pérez Cruz

Salvador Sobral e Sílvia Pérez Cruz já atuaram algumas vezes juntos.

Um desses momentos aconteceu há cerca de um ano, na cerimónia de entrega dos prémios do cinema Goya, na qual interpretaram uma versão de “Procuro olvidarte”, de Manuel Alejandro.

Além disso, os dois gravaram juntos “En moro”, tema incluído no álbum “Toda la vida, un dia”, de Sílvia Pérez Cruz, editado em 2023, e a cantora catalã faz parte dos coros de “That old waltz”, tema incluído no álbum “bpm” do cantor português, editado em 2021.