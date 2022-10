"Snow On The Beach", com Lana Dey Rey, é a quarta canção do novo álbum de Taylor Swift. O tema de "Midnights" era um dos mais aguardados e tem dado que falar nas redes sociais.

Na canção, Lana Del Rey canta menos de 20 palavras. Segundo o site Vulture, a artista apenas canta a frase do refrão "Snow on the beach", "It's coming down", "Are we fall" e as palavras "aha" e "Janet".

A curta participação da cantora no tema de Taylor Swift tem inspirado vários memes e piadas, que se tornaram virais nas redes sociais.

Veja os memes: