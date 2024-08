A edição espanhola do Kalorama está a decorrer em simultâneo com o festival em Lisboa. Esta sexta-feira, dia 30 de agosto, vários concertos foram cancelados em Madrid devido ao mau tempo.

Em comunicado partilhado nas redes sociais, a organização do MEO Kalorama, anunciou o cancelamento do concerto dos Soulwax. "Lamentamos comunicar que devido à tempestade que se deu em Madrid ontem, os Soulwax não estarão connosco este sábado devido a danos no equipamento", adiantou a promotora.

"Devido a uma súbita e inesperada tempestade torrencial no festival Kalorama em Madrid, o nosso equipamento de palco sofreu tantos danos causados pela água que não conseguiremos atuar esta noite no festival MEO Kalorama em Lisboa. Estávamos tão ansiosos por vos trazer o novo espetáculo e estamos devastados. Vamos regressar ao Studio Deewee para, esperamos, arranjar tudo a tempo dos nossos próximos espectáculos", explicou a banda.

Em substituição, o MEO Kalorama anunciou DJ Glue B2B Shaka Lion, no palco San Miguel.