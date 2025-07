À 15.ª edição, o festival regressa ao Parque de Campismo do Inatel, junto à Praia de São João, na Costa da Caparica, para dois dias de concertos e atividades relacionadas com skate, dança e arte, com Gonçalo Mar e Pitanga, a “dar cor, vida e personalidade ao recinto”.

Na sexta-feira, sobem ao palco principal do festival os norte-americanos Lil Tecca e Tiacorine, o brasileiro MC Cabelinho e o português Zara G, dos Wet Bed Gang.

No segundo palco, com o qual o festival “reforça a aposta no talento nacional” atuam nesse dia Jüra, ATJ e Chyna.

O norte-americano Lil Tjay, o marroquino-espanhol Morad e o brasileiro MC Luuky atuam no palco principal no sábado, dia em que é também celebrado o rap crioulo, com um espetáculo que junta TWA, Nigga Poison, Juana na Rap e Mynda Guevara.

A promotora Música no Coração, que organiza o Sumol Summer Fest, recorda que “a história do rap crioulo começou a ser contada praticamente ao mesmo tempo que a história do rap português, sendo difícil precisar uma data, mas nomes como TWA ou Nigga Poison impactaram o movimento e fizeram com que algumas fronteiras fossem eliminadas, disseminando o seu dialeto dentro do território português, e mais tarde em países como França ou Inglaterra”.

No ano em que se assinala o 50.º aniversário da independência das antigas colónias portuguesas em África “todas as gerações terão voz, unindo histórias e músicas que atravessam o tempo e conectam o público com os maiores hits das carreiras de cada um destes artistas”.

Ao longo do espetáculo, além dos artistas em palco, “haverá ainda homenagens surpresa a outras figuras deste género musical, artistas catalisadores desta cultura até aos dias de hoje”.

No sábado, no novo palco do festival atuam Yuri NR5, SleepyThePrince e Tixa.

Os passes para os dois dias do festival custam 69 euros, sem campismo, e 79 euros com campismo. Há também bilhetes diários, que custam 55 euros.

Mais informações sobre o festival estão disponíveis em www.sumolsummerfest.com.