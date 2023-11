Tagua Tagua, projeto do produtor musical Felipe Puperi (Catto, Johnny Hooker, Mahmundi), vai apresentar o novo álbum ("Tanto") em Portugal e Espanha.

A série de atuações arranca no dia 24 de novembro, em Leiria, no Texas Club. No dia seguinte, 25, o músico segue para Lisboa, onde vai atuar no festival Super Bock em Stock. O concerto no Porto, no espaço M.Ou:Co, está marcado para o dia 26.

Tagua Tagua vai passar ainda por Madrid e Barcelona, nos dias 28 e 29.

"Estou muito feliz de voltar a Portugal. São dois anos desde a última vez, que foi incrível e ficou na memória. Voltar agora para lançar o 'Tanto' é uma nova experiência, pois o concerto é bastante diferente, tem novas atmosferas, camadas e texturas. Portugal sempre me recebeu muito bem, me sinto em casa no país", comenta Felipe Puperi.