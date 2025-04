Depois de uma passagem pelo Rock In Rio Lisboa, em 2024, Calum Scott regressa a Portugal, em nome próprio, para dois concertos. O músico vai subir ao palco da Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota a 14 de outubro e, no dia seguinte, 15, vai atuar no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Os bilhetes ficam disponíveis a partir de dia 11 de abril, com preços entre os 30 euros e os 96 euros no Porto e entre os 30 euros e os 220 euros em Lisboa, sendo que os bilhetes com valor mais elevado incluem um Meet & Greet com o artista, merchandising exclusivo e entrada VIP.

Calum Scott prepara-se para voltar aos lançamentos com "Avenoir", o seu terceiro disco de originais. “God Knows”, “My World”, “Roots”, “Lighthouse” e “At Your Worst” são os primeiros singles do álbum e já se encontram disponíveis nos serviços de streaming de música.

“'Avenoir' refere-se à forma como vivemos a nossa vida como quem navega num barco a remos: sempre seguindo em frente, mas de costas, vendo de onde viemos, mas não para onde vamos. As músicas deste álbum falam tanto de arrependimento e tristeza como de um amor incondicional, um apelo para viver a vida ao máximo", explica o artista.

"Enquanto escrevia o álbum, perguntei a mim mesmo: ‘Se eu pudesse, escolheria ver o que está por vir?’ Acredito mesmo que somos feitos dos nossos sucessos e dos nossos desafios, da nossa capacidade de nos adaptarmos e noa superarmos. O conceito de Avenoir desafia-nos a viver no presente, servindo como um lembrete constante de que são as surpresas da vida que a tornam assustadora, mas também verdadeiramente mágica", acrescenta o músico.