Os Take That estão de volta com uma nova canção.

A boy band britânica revelou esta sexta-feira, dia 22 de setembro, um novo single. "Windows" é o primeiro lançamento do grupo em cinco anos e antecipa o próximo álbum.

O novo disco de estúdio do grupo de Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen chega a 24 de novembro.

Na manhã desta sexta-feira, os Take That anunciaram ainda uma nova digressão pelo Reino Unido e Irlanda.

Com arranque em abril, a "This Life on Tour" conta com quatro concerto na The O2 Arena, em Londres. A primeira parte dos espetáculos ficará a cargo de Olly Murs.