Depois de "Magical Music from the Movies", a Lisbon Film Orchestra prepara um novo espetáculo assente no imaginário Disney. "Tale as old as time" vai ser apresentado no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, a 6 de maio, na Super Bock Arena, no Porto, a 13 de maio.

Os bilhetes estão disponíveis a partir desta sexta-feira, 17 de fevereiro, e os preços variam entre os 18 e os 38 euros.

"O Rei Leão", "Frozen – O Reino do Gelo", "Hércules", "A Princesa e o Sapo", "A Pequena Sereia", "A Bela e o Monstro", "Entrelaçados", entre muitos outros, serão revisitados em espetáculos interpretados por 56 músicos, acompanhados por quatro cantores, sincronizados com as imagens dos filmes da Disney projetadas numa grande tela, "proporcionando um espetáculo encantador para toda a família e fãs do mundo mágico da Disney", assinala a organização em comunicado.

Os concertos serão dirigidos pelo maestro Nuno de Sá.

"As vozes encantadas de David Ripado, Patrícia Duarte, Ricardo Ferreira e Vânia Blubird voltam a pisar o palco numa harmonia entre melodias de deslumbrar, numa viagem inesquecível a mundos onde os desejos se tornam realidade, a esperança é eterna e o amor conquista tudo", acrescenta a organização.