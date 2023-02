César Mourão vai apresentar ao vivo o álbum de músicas originais que criou. O humorista vai subir ao palco do Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, e da Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, com o espetáculo "Talvez não seja nada".

No dia 15 de abril, César Mourão atua na sala lisboeta. Já o concerto na cidade Invicta está marcado para 28 de abril.

O concerto vai contar com direção musical de Guilha Marinho (guitarra). Jaume Pradas (bateria) Nuno Oliveira (baixo) Diogo Duque (trompete) João Rato (piano) vão acompanhar o artista em palco.

"'Talvez não seja nada' é o nome do espetáculo que traz César Mourão aos palcos para mostrar ao público a sua mais recente criação: um álbum de originais, surpreendente e inesperado, composto por letras e músicas do próprio. 'Talvez não seja nada', mas não vá ser tudo, se fossemos a si íamos comprovar em primeira mão", pode ler-se no site da Ticketline.

TALVEZ NÃO SEJA NADA