Tash Sultana é a nova confirmação para a edição de 2023 do NOS Alive. A australiana vai subir ao Palco Heineken no dia 8 de julho.

Em comunicado, o festival relembra que "Tash começou a tocar guitarra aos três anos de idade, depois de receber o instrumento como presente do seu falecido avô".

"A partir daí, aos 13 anos, começou a tocar em noites de open mic até à gravação em vídeo viral de 'Jungle', gravado no seu quarto em 2016, que lançou Tash Sultana para o mundo", recorda o NOS Alive.

Nos últimos anos, Tash Sultana tem batido recordes com digressões esgotadas, tendo conseguido vender mais de meio milhão de bilhetes em todo o mundo em 2019.

A 15ª. edição do NOS Alive está marcada de 6 a 8 de julho de 2023.

Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais e no site do festival, estando disponível um 'fã pack' nas lojas FNAC, que inclui uma t-shirt oficial do festival e garante entrada no recinto por uma porta exclusiva.

Os bilhetes diários têm um custo de 74 euros, havendo ainda passes de dois dias (6 e 07 de julho/7 e 8 de julho), que custam 148 euros, e de três dias, com um custo de 179 euros.