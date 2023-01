A primeira semana de 2023 começa bem para Taylor Swift. Na primeira contagem do ano, "Anti-Hero", o single do álbum "Midnights", voltou a conquistar o primeiro lugar do Billboard Hot 100 - na época natalícia, o tema caiu para o oitavo lugar.

Esta é a sétima semana em que canção da cantora lidera o top norte-americano. Como a reconquista da primeira posição, a artista repetiu a conquista de "Blank Space" de (2014-15), que também esteve no primeiro lugar do ranking da Billboard durante sete semanas.

"Unholy", de Sam Smith com Kim Petras, ocupa o segundo lugar no Billboard Hot 10, seguida por "Kill Bill", de SZA, e "I’m Good (Blue)" de David Guetta com Bebe Rexha,.

Esta semana, pela primeira vez, os temas "Die For You”, de The Weeknd, e “Cuff It”, de Beyoncé, chegara ao top 10.