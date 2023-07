Taylor Swift vai estrear-se em Portugal no próximo ano, com dois concertos nos Estádios da Luz, em Lisboa. A artista norte-americana sobe ao palco nos dias 24 e 25 de março - os bilhetes serão colocados à venda na quarta-feira, dia 12 de julho.

Com o anúncio do primeiro concerto em Lisboa, a 20 de junho, a cantora subiu ao primeiro lugar do top diário do Spotify dos artistas mais ouvidos em Portugal. De acordo com os dados da plataforma, Taylor Swift lidera o ranking nacional há 20 dias consecutivos.

No ranking semanal (de 1 a 6 de julho), a artista norte-americana está à frente de The Weeknd (2.º lugar). Veigh (3.º lugar), Supernova Ent (4.º lugar) e Ivandro (5.º lugar) fecham o top 5.