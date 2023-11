Taylor Swift é a artista feminina mais ouvida na história da Apple Music.

Esta quarta-feira, dia 8 de novembro, a Apple Music anunciou que a cantora norte-americana foi a vencedora do prémio Artista do Ano.

"Depois de um 2023 notável e com vários recordes, Taylor Swift é a Artista do Ano da Apple Music. Nos tops, streams e concertos com estádios cheios de super fãs a gritar e a usar pulseiras, este ano, Swift alcançou inegavelmente um novo reino do estrelato", frisa o serviço de streaming em comunicado.

Ao todo, nos primeiros 10 meses de 2023, a cantora colocou 65 músicas no Global Daily Top 100 da Apple Music – mais do que qualquer outro artista.

"Estou muito honrada por ser a Artista do Ano da Apple Music", frisa Taylor Swift em comunicado enviado ao SAPO Mag. "Obrigada a cada um de vocês por fazerem deste o ano mais incrível, alegre e comemorativo de sempre. Desde ouvirem as canções sem parar até gritarmos juntos na vida real nos concertos, dançar caoticamente nos cinemas, nada disso teria sido possível sem vocês. Muito obrigada", acrescenta.

Para Oliver Schusser, vice-presidente de Apple Music e da Beats da Apple, "o impacto de Taylor Swift na música é absolutamente inegável – não apenas neste ano de recordes, mas ao longo de toda a sua carreira".

"2023 (Taylor’s Version)" na Apple Music

Em nota enviada ao SAPO Mag, a Apple Music adianta que, em 2023, as reproduções das canções de Taylor Swift aumentaram 61%. O crescimento começou em março, mês em que arrancou a nova digressão da artista.

A playlist "Set List: Eras Tour by Taylor Swift" foi a lista de reprodução mais ouvida do ano. Já temas como "Bad Blood”, “Blank Space”, “Style”, “Shake It Off”, “Wildest Dreams” e “All Of The Girls You Loved Before” conquistaram os tops da Apple Music pela primeira vez em 2023.

"Cruel Summer", do álbum "Lover", de 2019, foi o maior sucesso do verão no serviço de streaming de música e entrou para o Global Daily Top 100 em abril, mantendo-se ainda no ranking.

Mas há mais. Este ano, Taylor Swift consagrou-se como a artista feminina mais ouvida na história da Apple Music e também a artista feminina com mais músicas a alcançar o Global Daily Top 100 da Apple Music.