"Are you ready for it?": a corrida aos bilhetes para o concerto de Taylor Swift em Portugal promete ser intensa. A cantora norte-americana atua nos dias 24 e 25 de maio de 2024 no Estádio da Luz, em Lisboa.

"E quanto vão custar os bilhetes?": esta é a grande dúvida dos fãs. A bilheteira online para os concertos de Taylor Swift em Portugal abre esta quarta-feira, dia 12 de junho, às 12h00 (hora de Portugal continental), mas as informações são poucas. Tal como em toda a Europa, o preço dos bilhetes só será revelado no momento em que arrancar a venda no site da SeeTickets. A compra estará apenas disponível para os fãs que receberam um código de acesso. Em França, a bilheteira abriu esta terça-feira, 11 de julho, e os preços dos bilhetes para os concertos da artista variam entre os 69,50 e os 245 euros. De acordo com as informações partilhadas pela Ticketmaster França, os lugares na plateia custam 97 euros. Em Portugal, as categorias de bilhetes deverão ser diferentes, já que os concertos se vão realizar em estádio - em Paris, Taylor Swift vai atuar na La Défense Arena. Veja os preços (La Défense Arena): Já os bilhetes para os concertos no Estádio de Wembley, em Londres, foram colocados à venda na segunda-feira, dia 10 de julho, os preços variam entre os 67 e os 228 euros, segundo o jornal Mirror. Os pack VIPs podem custar até 772 euros. Veja os preços (Wembley): Na primeira fase, os fãs tiveram de realizar um pré-registo online, que foi criado para ajudar os fãs a obterem bilhetes para o concerto, mas não garante o acesso à venda - os fãs registados que receberem um código único terão acesso prioritário à compra de bilhetes em cada cidade, nas datas e horas de venda especificadas. Os bilhetes para todas as datas da digressão europeia estarão disponíveis por ordem de chegada, enquanto existir stock. Os compradores estão sujeitos a um limite de quatro bilhetes por código. A promotora prevê que procura seja superior ao número de bilhetes disponíveis e, por isso, um número limitado de pessoas terá a oportunidade de aceder à venda e outros serão colocados em lista de espera. A digressão de "The Eras Tour" nos EUA termina em agosto, em Los Angeles. A primeira parte dos espetáculos tem sido assegurada por Paramore, Haim, Phoebe Bridgers, Beabadoobee, Girl in Red, Muna, Gayle, Gracie Abrams e Owenn. Segundo a cantora norte-americana, a "Eras Tour" é uma viagem "pela eras musicais" da sua carreira: "Estou a planear há muito tempo e finalmente posso contar: vou voltar com uma digressão (...) A digressão chama-se 'Eras Tour' e é uma viagem por todas as eras musicais da minha carreira". A digressão europeia: - 9 e 10 de maio de 2024: Paris, França ( Paris La Défense Arena​​)

- 17 de maio, Estocolmo, Suécia (Friends Arena​)

- 24 e 25 de maio, Lisbon, Portugal​​​ (Estádio da Luz)

- 30 de maio, ​​Madrid, Espanha (Estadio Santiago Bernabéu)

- 2 de junho, ​​Lyon, França (Groupama Stadium)

- 7 e 8 de junho, ​​Edinburgo, Reino Unido (​​​BT Murrayfield Stadium)

- 14 e 15 de junho, ​​Liverpool, Reino Unido (Anfield Stadium)

- 18 de junho ​​Cardiff, Reino Unido (Principality Stadium)

- 21 e 22 de junho, Londres, Reino Unido (​​​Wembley Stadium)

- 28 e 29 de junho, Dublin, Ireland​a (Aviva Stadium​)

- 5 e 6 de julho​​, Amsterdão, Holanda (Johan Cruijff ArenA)

- 9 julho​,​ Zurique, Suíça (Stadion Letzigrund Zürich)

- 13 de julho, Milão, Itália (San Siro Stadium​)

- 18 de julho, Gelsenkirchen, Alemanha (VELTINS-Arena)

- 23 de julho, Hamburgo, Alemanha (Volksparkstadion)

- 27 de julho, Munique,Alemanha (Olympiastadion)

- 2 de agosto, Varsóvia, Polónia (PGE Narodowy)

- 9 de agosto, ​​Viena, Áustria​​​ (Ernst-Happel-Stadion)

- 16 e 17 de agosto, Londres, Reino Unido (Wembley Stadium​) Mais informações em www.lasttour.org/pt-pt/.