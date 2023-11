2023 é o ano de Taylor Swift, com a conquista de vários recordes EM todo o mundo. O próximo ano, também promete ser repleto de triunfos - além da digressão internacional "The Eras Tour", a artista deverá lançar a reedição de "Reputation".

Em 2024, a cantora norte-americana estreia-se em Portugal, com dois concertos esgotados no Estádio da Luz, a 24 e 25 de maio. Os espetáculos vão contar com fãs de todo o país e não só - a corrida aos bilhetes foi intensa (uma verdadeira "Great War").

Mais quais as cidades portuguesas com os swifties mais atentos? Segundo os dados consultados pelo SAPO Mag no Google Trends relativos aos últimos 12 meses (novembro de 2022 - novembro 2023), é em Lisboa que se registam mais pesquisas sobre Taylor Swift. Coimbra (2.º lugar), Porto (3.º lugar), Braga (4.º lugar) e Castelo Branco (5.º lugar) fecham o top 5 de "interesse" pela cantora norte-americana, de acordo com os dados do motor de busca.

Já Aveiro ocupa o sexto lugar, seguido por Leiria, Santarém, Setúbal e Faro.

No distrito de Lisboa, Camarate (Loures), Venda do Pinheiro (Mafra) e Colares (Sintra) são as localidades onde se registam mais pesquisas nos últimos 12 meses. Já no Porto, Rebordosa (Paredes), Avintes (Vila Nova de Gaia), Vila do Conde e Duas Igrejas (Penafiel) lideram o ranking.

A nível mundial, Portugal ocupa o 12.º lugar no top de pesquisas sobre Taylor Swift. O ranking é liderado pelas Filipinas, seguida pelos Estados Unidos.

De acordo com o Google Trends, "Taylor Swift bilhetes" foi a frase mais pesquisado pelos fãs nos últimos meses. A plataforma sublinha "que um valor superior significa uma maior proporção de todas as consultas e não uma contagem de consultas absoluta mais elevada".