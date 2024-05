O alinhamento dos concertos da “The Eras Tour” já é conhecido ao detalhe pelos ‘swifities’, mas para a etapa europeia, a cantora norte-americana fez algumas mudanças, especialmente devido ao novo álbum, “The Tortured Poets Department”, lançado a 19 de abril.

Na quinta-feira, dia 9 de maio, a artista arrancou a nova fase da digressão em Paris e o SAPO Mag marcou acompanhou o segundo concerto da estrela na capital francesa - veja aqui a reportagem.

Na nova etapa da digressão, o ato dedicado ao novo disco fica reservado quase para o final do concerto e é um dos momentos mais aguardados pelos fãs.

Em Paris, Taylor Swift arrancou a era com "But Daddy I Love Him" e, apesar do disco ter menos de um mês, a multidão cantou todos os versos em total sintonia. "So High School", "Who's Afraid of Little Old Me?" e "Down Bad" abriram caminho para "Fortnight", com Taylor Swift a 'saltar' para uma gigantesca cama.

Do novo álbum, a cantora trouxe ainda "The Smallest Man Who Ever Lived" e "I Can Do It With a Broken Heart", que foram cantados a uma só voz pela multidão.

"Começámos a planear esta surpresa para vocês há oito ou nove meses", contou Taylor Swift durante o concerto na Paris La Défense Arena.

Sem dúvidas que o ato de “The Tortured Poets Department” é um dos mais marcantes de todo o concerto - com uma produção surpreendente, a artista entrega-se de corpo e alma às novas canções e o público acompanha-a.

Veja os vídeos: