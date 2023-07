Taylor Swift tem agora mais álbuns que chegaram aos tops de vendas do que qualquer outra artista feminina na história, após o lançamento de "Speak Now (Taylor's Version)" no início deste mês, informou a Billboard esta segunda-feira.

O álbum estreou no topo das vendas da Billboard e tornou-se o décimo segundo número um da atual rainha do pop, superando o recorde anteriormente detido por Barbara Streisand.

Aos 33 anos, a americana também se torna a primeira artista viva em quase 60 anos a ter quatro álbuns simultaneamente entre os dez primeiros colocados, segundo a organização. São eles "Midnights," "Lover" e "Folklore", além de "Speak Now".

Além disso, ela é a primeira estrela viva a ter 11 álbuns simultaneamente entre os 200 primeiros.

A sua digressão "Eras", que começou em março e possui 106 espetáculos agendados, certamente está a ajudar a impulsionar as suas vendas de álbuns e, acima de tudo, a alcançar outro recorde, o de arrecadar mil milhões de dólares em vendas de ingressos.

"Speak Now" foi originalmente lançado em 2010. Swift comprometeu-se a regravar os seus seis primeiros álbuns para ter controlo sobre os seus direitos de autor, um processo que, por contrato, poderia começar em novembro de 2020. Ela também já regravou "Fearless" e "Red".

Em outubro passado, Swift tornou-se a primeira artista na história a ocupar simultaneamente as dez primeiras posições da lista de músicas mais ouvidas nos EUA, após o lançamento do seu décimo álbum de estúdio, "Midnights".