A Paramount Global decidiu cancelar a edição de 2023 dos MTV Europe Music Awards, em Paris, devido à "imprevisibilidade dos eventos mundiais". Apesar da cerimónia não se ter realizado, a MTV divulgou este domingo, dia 5 de novembro, a lista de vencedores.

Tal como em 2023, Taylor Swift foi a grande vencedora ao conquistar três dos principais prémios - a cantora estava na frente da corrida com sete nomeações. A artista norte-americana venceu o galardão de Melhor Vídeo (com "Anti-Hero"), Melhor Artista e Best Live.

Já o EMA de Canção do Ano foi atribuído a Jung Kook e Latto, pelo tema "Seven".

Anitta também foi uma das vencedoras, ao conquistar o prémio de Melhor Artista Latina, vencendo Bad Bunny, KAROL G, Peso Pluma, Rosalía e Shakira.

Pela primeira vez, os MTV EMAs premiaram Best Afrobeats. Rema foi o vencedor da categoria - Asake, Aya Nakamura, Ayra Starr, Burna Boy e Davido estavam na corrida ao prémio.

Já o MTV EMA de Best Portuguese Act foi entregue a Bispo.

A cerimónia dos MTV EMAs estava marcada para este domingo, 5 de novembro, na Paris Nord Villepinte. Segundo o comunicado da Paramount, grupo que detém o canal de televisão MTV, o evento não se realizou devido à escalada do conflito entre Israel e o Hamas. No entanto, a votação manteve-se e os vencedores receberam os seus prémios.

"Dada a imprevisibilidade dos eventos mundiais, decidimos não avançar com os MTV EMAs 2023 por precaução, tendo em conta os milhares de colaboradores, membros da equipa, artistas, fãs e parceiros que viajam de todos os cantos do mundo para dar vida a este espetáculo", adiantou o comunicado enviado ao SAPO Mag.

"Os MTV EMAs são uma celebração anual da música global. Enquanto decorrerem os acontecimento devastadores em Israel e Gaza, este não parece ser o momento para uma celebração global. Com milhares de vidas perdidas, é um momento de luto. Esperamos assim pelos MTV EMAs em novembro de 2024", frisou a MTV.

"Esperamos receber novamente os MTV EMAs em novembro de 2024", rematou o comunicado.

Os prémios europeus de música da MTV foram criados nos anos 1990, decorrem anualmente numa cidade europeia diferente e incluem um prémio regional para cada país onde o canal de música e entretenimento tem programação.

MTV EMAs 2023 | VENCEDORES

MELHOR ARTISTA PORTUGUÊS

Bárbara Bandeira

Bispo - VENCEDOR

Carolina Deslandes

Marisa Liz

PIRUKA

BEST SONG

Doja Cat – Paint The Town Red

Jung Kook feat. Latto - Seven - VENCEDOR

Miley Cyrus - Flowers

Olivia Rodrigo - vampire

SZA - Kill Bill

Taylor Swift - Anti-Hero

Rema, Selena Gomez - Calm Down

BEST VIDEO

Cardi B feat. Megan Thee Stallion - Bongos

Doja Cat – Paint The Town Red

Little Simz - Gorilla

Miley Cyrus - Flowers

Olivia Rodrigo - vampire

SZA - Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero - VENCEDORA

BEST ARTIST

Doja Cat

Miley Cyrus

Nicki Minaj

Olivia Rodrigo

SZA

Taylor Swift - VENCEDORA

BEST COLLABORATION

Central Cee x Dave - Sprinter

David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray - Baby Don't Hurt Me

KAROL G, Shakira – TQG - VENCEDORAS

Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage – Creepin'

PinkPantheress, Ice Spice - Boy's a Liar Pt. 2

Rema, Selena Gomez - Calm Down

BEST NEW

Coi Leray

FLO

Ice Spice

Peso Pluma - VENCEDOR

PinkPantheress

Reneé Rapp

BEST POP

Billie Eilish - VENCEDORA

Dua Lipa

Ed Sheeran

Miley Cyrus

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

BEST AFROBEATS

Asake

Aya Nakamura

Ayra Starr

Burna Boy

Davido

Rema - VENCEDOR

BEST ROCK

Arctic Monkeys

Foo Fighters

Måneskin - VENCEDORES

Metallica

Red Hot Chili Peppers

The Killers

BEST LATIN

Anitta - VENCEDORA

Bad Bunny

KAROL G

Peso Pluma

ROSALÍA

Shakira

BEST K-POP

FIFTY FIFTY

Jung Kook - VENCEDOR

NewJeans

SEVENTEEN

Stray Kids

TOMORROW X TOGETHER

BEST ALTERNATIVE

Blur

Fall Out Boy

Lana Del Rey - VENCEDORA

Paramore

Thirty Seconds To Mars

YUNGBLUD

BEST ELECTRONIC

Alesso

Calvin Harris

David Guetta - VENCEDOR

Swedish House Mafia

Peggy Gou

Tiësto

BEST HIP HOP

Cardi B

Central Cee

Lil Wayne

Lil Uzi Vert

Metro Boomin

Nicki Minaj - VENCEDORA

Travis Scott

BEST R&B

Chl ö e

e Chris Brown - VENCEDOR

Steve Lacy

Summer Walker

SZA

Usher

BEST LIVE

Beyoncé

Burna Boy

Ed Sheeran

Ma ̊ neskin

neskin SZA

Taylor Swift - VENCEDORA

The Weeknd

BEST PUSH