Os norte-americanos The Last Internationale, do lusodescendente Edgy Pires, atuam no Porto, Coimbra e Lisboa na primavera do próximo ano, anunciou hoje a promotora Everything is New.

"Os The Last Internationale acabam de anunciar uma 'tour' de três datas em Portugal, que passará a 30 de março pelo Porto, no Hard Club; a 31 de março por Coimbra, no Salão Brazil e a 14 de maio por Lisboa, no Lisboa ao Vivo", lê-se num comunicado hoje divulgado pela promotora. O terceiro álbum da banda tem edição prevista para 31 de março. Os bilhetes para os concertos no Porto, Coimbra e Lisboa estarão à venda a partir de sexta-feira.