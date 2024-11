Lana Del Rey está a preparar o sucessor de "Did You Know There’s A Tunnel Under Ocean Blvd". Esta segunda-feira, dia 25 de novembro, a cantora anunciou o lançamento de um novo álbum.

Nas redes sociais, a artista norte-americana revelou que o disco se irá chamar "The Right Person Will Stay" e que chega às lojas e aos serviços de streaming de música no dia 21 de maio de 2025.

O novo álbum de Lana Del Rey vai contar com 13 canções criadas em parceria com os produtores Luke Laird, Jack Antonoff , Zach Dawes e Drew Erickson.

Esta semana, Lana Del Rey anunciou também uma digressão em estádios do Reino Unido e Irlanda.

A artista vai arrancar a digressão no Principality Stadium, em Cardiff, no dia 23 de junho, seguindo depois para Glasgow, Liverpool e Dublin. O final da digressão está marcado para o dia 3 de julho no Estádio de Wembley, em Londres.

Os bilhetes para os concertos serão colocados à venda na próxima sexta-feira, dia 29 de novembro.

Para já, Lana Del Rey não confirmou se irá levar a sua nova digressão a outros países no verão de 2025. A cantora atuou pela última vez em Portugal em 2024, no Primavera Sound, no Parque da Cidade do Porto.