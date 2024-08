The Script foram os cabeças de cartaz do Mateus Fest, em Viseu. Antes do concerto do passado sábado, dia 3 de agosto, a banda surpreendeu os fãs com um mimi-concerto na esplanada de um bar da cidade.

O irlandeses anunciaram o showcase especial apenas uma hora antes e foram recebidos em euforia. No palco do The Irish Bar, em Viseu, o grupo de Danny O’Donoghue, Mark Sheehan e Glen Power recordou temas como "The Man Who Can’t Be Moved" ou "Hall of Fame".

"Temos feito isto em vários países. Fazemos o espetáculo principal, mas para aquelas pessoas que não puderam comprar o bilhete para os concertos ou festivais, gostamos de vir a um bar irlandês local, promover também o bar. É maravilhoso fazer isso", disseram os The Script em entrevista à SIC Notícias.

Veja os vídeos: