Os irlandeses The Script atuaram no Campo Pequeno, em Lisboa, na passada sexta-feira, dia 18 de novembro. O concerto marcou o fim da digressão "Greatest Hits 2022 World Tour - Europe", que arrancou no início de novembro em Estocolmo.

Além de Lisboa, a digressão europeia da banda passou por Oslo, Copenhaga, Milão, Paris e Madrid, por exemplo.

No Campo Pequeno, os The Script foram recebidos com casa cheia e apresentaram todos os grandes sucessos da sua carreira. Do início ao fim, o público cantou a uma só voz os temas dos irlandeses, que confessaram que foi uma "noite especial".

"Superheroes", "The Man Who Can't Be Moved", "If You Could See Me Now" e "For the First Time" foram algumas das canções mais celebradas pelo público. "Breakeven" e "Hall of Fame" também não ficaram de fora do alinhamento e carimbaram dois dos maiores momentos de comunhão entre a banda e o público.

Antes do adeus final, Danny O'Donoghue juntou toda a equipa em palco e prometeu voltar em 2023 a Portugal. "Não vamos ficar tantos anos sem vir cá. Voltamos no próximo ano", revelou o vocalista.

ALINHAMENTO:

Superheroes

Rain

We Cry

Paint the Town Green

The Man Who Can't Be Moved

Before the Worst

Dare You To Doubt Me

If You Could See Me Now

Nothing

Something Unreal

Arms Open

Talk You Down

For the First Time

No Good in Goodbye

Breakeven

Hall of Fame