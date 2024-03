The Script vão estrear-se na Queima das Fitas do Porto. Além da banda irlandesa, a organização confirmou esta sexta-feira, dia 8 de março, que Dillaz vai subir ao palco do Queimódromo, no Porto.

O grupo e o rapper português juntam-se aos já confirmados Richie Campbell, Fernando Daniel, Matuê, Lon3r Johny e Bárbara Bandeira.

Com 17 anos de carreira, os The Script pisam pela primeira vez o palco do Queimódromo no dia 10 de maio. A banda irlandesa soma vários sucessos, como “Hall of Fame”, “The Man Who Can’t Be Moved” e “Breakeven”.

Já no dia 9 de maio será a vez de Dillaz, um dos rappers e produtores com maior destaque a nível nacional, dar a conhecer ao vivo o seu mais recente álbum de originais , “O Próprio”.

Com mais de 100 anos de história, a Queima das Fitas do Porto promete "elevar a fasquia em 2024, proporcionando uma semana inesquecível, repleta de entretenimento, cultura e tradição académica".