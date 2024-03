Serenity Arce é uma das protagonistas da edição de 2024 do "The Voice USA". Na "Prova Cega", a jovem concorrente de 16 anos surpreendeu ao canta "This City", de Sam Fischer.

Com a atuação, a participante conquistou Chance the Rapper, Dan + Shay, John Legend e Reba McEntire, os mentores do programa de talentos norte-americano

No final, Serenity Arce escolheu a equipa de Chance the Rapper.

Veja aqui o vídeo.