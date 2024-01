A Prime Video anunciou esta quinta-feira, dia 18 de janeiro, que vai estrear o projeto cinematográfico original criado, escrito e protagonizado por Jennifer Lopez.

"This Is Me...Now: A Love Story" chega ao serviço de streaming a 16 de fevereiro. O novo projeto musical da artista, realizado por Dave Meyers ("No Tears Left to Cry", de Ariana Grande; "ME!", de Taylor Swift; ou "Adore You", de Harry Styles), estreia-se no mesmo dia em que edita o seu novo álbum.

Segundo a Prime Video, "ambos os projetos exploram a sua viagem pessoal até ao amor e a importância do amor próprio". "'This is Me...Now: A Love Story' é como nada visto sobre Jennifer Lopez até hoje. Juntamente com o realizador Dave Meyers, Lopez cria uma experiência cinematográfica imersiva, cheia de referências mitológicas, que mostram a sua viagem até ao amor e amor próprio", destaca o comunicado

O filme conta com participações especiais de Fat Joe, Trevor Noah, Kim Petras, Post Malone, Keke Palmer, Sofía Vergara, Jenifer Lewis, Jay Shetty, Neil deGrasse Tyson, Sadhguru, Tony Bellissimo, Derek Hough, Trevor Jackson, Paul Raci, Bella Gagliano, Brandon Delsid, Ashley Versher, Malcolm Kelner, Alix Angelis, Danielle Larracuente, Matthew Law e Ben Affleck.

"This Is Me...Now: A Love Story", produzido por Nathan Scherrer, vai ter uma duração de 65 minutos.