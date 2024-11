Tiago Bandeira anunciou esta quinta-feira, dia 21 de novembro, um concerto especial de apresentação do seu álbum de estreia, "OPIA".

No dia 29 de novembro, data em que o disco chega às plataformas digitais, às 22h00, no Tokyo, em Lisboa, o artista vai apresentar toas as suas canções. O concerto será de entrada gratuita,

"OPIA" é apresentado como um mergulho autobiográfico nas feridas do fim de uma relação, explorando fases de descoberta, dor e superação.

"Quando comecei a escrever 'OPIA', decidi respeitar os diferentes momentos da trajetória que o álbum explora. O último ato, que inclui 'Longe' e 'Cinzas', fecha este ciclo com uma visão madura e reflexiva sobre os caminhos deixados para trás e os que ainda há para percorrer,” explica Tiago Bandeira.

Recorde a conversa com Tiago Bandeira: