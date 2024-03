“Depois do enorme sucesso deste concerto especial, que contou com casa cheia, no verão de 2023, na sala Hot Five Jazz & Blues Club, no Porto, surgiu a vontade de tornar esta noite numa digressão nacional”, referiu o agenciamento de Nena e Joana Almeirante, num comunicado hoje divulgado.

Em “Dois pares de botas”, as cantoras apresentam um repertório “de música Country, com temas de Shania Twain, Taylor Swift, passando por clássicos como Dolly Parton, The Chicks ou Johnny Cash e, claro, alguns dos maiores sucessos de ambas”.

Além disso, Nena e Joana Almeirante irão apresentar duas canções novas, com sonoridade country, que compuseram em conjunto.

A digressão arranca no dia 22 de junho em Cascais, no Hipódromo Manuel Possolo, passando depois pelo Casino da Figueira da Foz, a 23 de novembro, o Casino da Póvoa de Varzim, a 29 de novembro, e o Espaço Vita, em Braga, a 30 de novembro.

Em dezembro, “Dois pares de botas” passa pelo Centro Cultural de Tábua, no dia 6, o Centro de Artes de Águeda, no dia 7, o Centro de Arte de Ovar, no dia 13, o Auditório Carlos Paredes, em Vila Nova de Paiva, no dia 14, e o Casino Estoril, em Cascais, no dia 27.

Para 2025 está já assegurada a atuação de Nena e Joana Almeirante no Centro de Artes e Espetáculos de Portalegre, em 18 de janeiro.

Nena editou o álbum de estreia, “Ao fundo da rua”, em novembro de 2022. No ano passado, recebeu o Prémio Revelação dos PLAY – Prémios da Música Portuguesa e atuou pela primeira vez em nome próprio no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Este mês foi uma das finalistas do Festival da Canção, e em maio, atua no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Joana Almeirante editou no ano passado o primeiro álbum a solo, “Leva-me para longe”, depois de vários anos na banda que acompanha Miguel Araújo.

Este ano edita o segundo, que irá apresentar ao vivo, pela primeira vez, em Coimbra, no Auditório do Conservatório de Música a 5 de outubro, em Lisboa, no Teatro Maria Matos a 9 de outubro, e no Porto, Coliseu do Porto a 17 de outubro.