Na segunda edição, a ideia que preside ao festival, que volta a acontecer no Campus de Campolide da Universidade Nova de Lisboa, “é associar uma música que é, naturalmente, uma música de Liberdade, mas também de constante inovação e experimentação ao próprio cariz da universidade, que é uma Universidade Nova, que nasceu com o 25 de Abril”, disse à agência Lusa o curador do Causa/Efeito, e fundador da editora discográfica Clean Feed, Pedro Costa.

O 25 de Abril de 1974, que este ano celebra o 50.º aniversário, “também é uma ideia subjacente à programação” do festival.

“É uma celebração da Liberdade e os músicos que vão participar neste programa serão músicos que têm desenvolvido formas de improvisar que consideramos inovadoras ou experimentais”, disse Pedro Costa.

Do cartaz fazem parte “alguns artistas mais consagrados”, como o saxofonista Tim Berne, que toca duas vezes no festival, uma a solo e outra em duo com o contrabaixista Michael Formanek, outro dos focos deste festival, que vai tocar também com o saxofonista Ricardo Toscano e com o pianista Alexander Hawkins.

Pedro Costa destaca Tim Berne e Michael Formanek como “dois músicos norte-americanos que participaram ativamente nos novos caminhos do jazz de há décadas a esta parte”.

Mas no festival irão atuar também “muitos artistas novos, que vêm mostrar outros cruzamentos possíveis desta música”, como Pedro Carneiro, “marimbista consagrado português, que vai fazer um duo com harpa, do Eduardo Raon”.

Além de concertos, a programação do Causa/Efeito inclui mesas redondas, masterclasses, “mais uma ligação da música à universidade: esta constante descoberta do conhecimento, de passar informação, de atualizar as novas matrizes do jazz contemporâneo”.

Na sexta-feira, o festival recebe a reunião anual da associação Europe Jazz Network.

“Vêm dez programadores dos festivais mais importantes que acontecem na Europa hoje em dia, que vêm ver os artistas portugueses e os outros todos. E que vêm falar entre eles sobre esta música [Jazz]”, explicou Pedro Costa, lembrando que há no festival “uma grande concentração de conhecimento e de boas práticas”.

A programação completa do festival pode ser consultada online, através do link https://causaefeito.unl.pt/.

Os bilhetes para os concertos do festival Causa/Efeito – O Novo Jazz na Nova custam oito euros, havendo descontos para estudantes da Universidade Nova de Lisboa. Além disso, há passes diários, que custam 16 euros.