O Dia Internacional da Mulher é celebrado hoje, dia 8 de março, no food hall do Time Out Market Lisboa com um concerto especial protagonizado pelo Colectivo Gira, um movimento formado por mulheres imigrantes em Portugal.

O grupo promove a cultura afro-brasileira e a igualdade de género através do samba, levando ao palco um repertório que une clássicos do género com canções da nova geração. Além disso, o concerto também destaca o trabalho de compositoras e intérpretes femininas, reforçando o protagonismo das mulheres na música.

A entrada é livre e o espetáculo está agendado para as 20h30.

Além disso, no final do mês, o Time Out Market Lisboa dá início à programação da “Piano Week”, que acontecerá de 28 de março a 3 de abril. Durante essa semana, será celebrado o Dia Mundial do Piano, que ocorre no 88º dia do ano, em homenagem ao instrumento. Em parceria com a Pianos.pt, haverá um piano disponível no food hall para que pianistas que por ali passem possam dar música aos visitantes.

A programação da “Piano Week” culminará, no dia 28 de março, com um concerto a seis mãos, às 21h. O evento contará com Surma, uma multi-instrumentista, cantora e produtora portuguesa, que se estreia neste formato; José Tornada, pianista, compositor, produtor e um dos talentos emergentes da Modern Classical nacional e Bruno Bavota, pianista e compositor italiano, e um dos compositores de Modern Classical que mais vezes visitou Portugal. A entrada para o evento é gratuita.