No dia anterior, 24 de maio, o North Festival inaugurou os festivais de verão no Parque de Serralves, com Nininho Vaz Maia, Iñigo Quintero, Maria Becerra, Myke Towers e Alejandro Sanz, numa mescla de alma gitana, de uma melancolia galega, de um “pezinho” de flamenco e de muita pop, em tons bem latinos.

O segundo dia foi reservado aos músicos e às músicas da terra de Sua Majestade, com The Reytons, Birdy, Tom Odell e Keane. Na frente, e a abrir caminho para os concertos que o palco principal do North Festival iria acolher, a banda nortenha Plaza.

Num rewind, comecemos pelo fim…

Os consagrados Keane, que conhecem de cor os festivais do norte e cujos concertos são sempre ótimos momentos de música, partilha e alegria, nunca desiludem. A entrega em palco, as interações com o público, os temas sobejamente conhecidos, são os ingredientes para um concerto fantástico. A digressão “Keane Hope & Fears 20” é uma viagem magnífica pelo reportório da banda. Não houve chuva ou morrinha que fizesse os festivaleiros “arredarem pé”. Afinal, como diz o vocalista, Tom Chaplin, «isto não é chuva. Deviam ir a Inglaterra para saber como é quando chove».

Tom Odell sabe como surpreender a plateia. Entre temas mais conhecidos e outros “a maturar”, o cantor toma conta do piano, da voz, do palco e do público. Arrebatador. Temas como “Another Love”, “Black Friday” ou “Heal” dão o antídoto perfeito para enfrentar a chuva e, simplesmente, aproveitar.

Tom Odell créditos: Paulo Soares

Birdy (a pequena grande Birdy). Não é dos nomes da música inglesa mais conhecidos, mas é uma estrela emergente que promete “dar cartas na liga dos grandes”. O seu estilo alternativo e a sua doce voz convidam a um concerto intimista e intenso, com temas extraordinários. “People Help the People” ou “Keeping your Head Up” são músicas (e letras) poderosas, num espetáculo muito bem conhecido.

Por fim (ou quase no início), The Reytons, a jovem banda britânica independente, com uma mala de sonhos e um par de canções que “obrigam” a dançar e a festejar a vida. Jonny Yerrel, o vocalista, admite, no início do espetáculo, que «é provável que muitos de vocês não conheçam o nosso trabalho e estamos aqui hoje para mudar isso». Um ponto a favor dos The Reytons! No final do concerto, depois de cantar muitos dos temas que compõem o álbum “What's Rock and Roll?”, a música contagiante e enérgica dos britânicos animou o recinto do North Festival.

The Reytons créditos: Paulo Soares

Seguimos hoje, dia 26 de maio, ao som de Wiu, Menos é Mais, Bell Marques, Claudia Leitte e Nelly Furtado. O novo recinto do North Festival, em Serralves, está muito bem conseguido, com o palco principal e o palco sunset, rodeados das habituais food trucks e stands promocionais. Lugar para uma zona VIP e os estúdios da RFM, parceira do evento.

Acrescente-se ainda que, em parceria com a STCP, a organização disponibiliza um vaivém Aliados - Serralves gratuito, das 16h00 às 3h00 da manhã, com paragem à entrada do recinto, o que tem permitido um menor fluxo de carros nas imediações. Parabéns (também) por isso!