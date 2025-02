Em 2024, Trovador Falcão lançou dois avanços do seu novo álbum, "Talvez Um Dia" e "Vai Embora". Agora, o artista apresenta o seu segundo álbum de originais "Pedra, Papel, Tesoura".

Este álbum conta com 9 faixas e destaca o single "Voltar Para a Ilha", como um tributo ao rock mais antigo com flashes de jazz. O estilo musical de Trovador Falcão é marcado por uma sonoridade mais retro em fusão com sons contemporâneos e totalmente em português.

"É um álbum que tematicamente transpõe uma visão bucólica, algo derrotista mas também esperançosa para um mundo em constante mudança. Foi trabalhado tanto em conjunto no estúdio com o Bernardo Ramos e o Henrique Rosário, como em casa num processo mais solitário de gravação de demos e versões diferentes o que resultou numa maior experimentação" , afirma o artista em comunicado.

O single "Voltar para a Ilha" é um tributo ao rock antigo com nuances de jazz, com um solo de órgão gravado pelo Henrique Rosário. Inspirado no garage-rock dos anos 60, a sonoridade retro manteve-se com uma fusão de estilos entre o vintage e o moderno.

"O disco foi todo gravado por mim o que me deu grande liberdade de o fazer soar exatamente como imaginei. O que fica para a história é uma colectânea de canções estilística e tematicamente diversas, escritas ao longo de dois anos em momentos melhores e piores da minha existência", acrescenta Trovador.

Trovador Falcão, heterónimo de David Simões, assegura um lugar na música portuguesa desde 2017, mas é com "Pedra, Papel e Tesoura" que define o seu lugar no contexto indie pop-rock em Portugal.

O álbum já se encontra disponível em todas as plataformas digitais.