Com recurso à Inteligência Artificial, pedimos ao ChatGPT para criar bandas para os principais candidatos a primeiro-ministro. Do rock progressivo ao punk político, passando pelo metal populista e indie ecológico, há um estilo musical para cada ideologia.

"Luís Montenegro, do PSD, lideraria Os Moderados do Rock, com temas como 'Prometo Tudo, Mas Não Agora'. Já Pedro Nuno Santos, do PS, seria a estrela de PNStalgia, uma banda de rock progressivo com letras sobre comboios, futuro e socialismo soft. Mariana Mortágua surgiria à frente de Bloqueio Sonoro, com um som pós-punk afiado, enquanto Paulo Raimundo, do PCP, manteria a linha clássica com Os Camaradas do Ritmo", sugeriu o ChatGPT.

Para a ferramenta de IA, André Ventura, do Chega, seria o vocalista de Chega Mais Rock, com concertos pesados e letras inflamadas. "Inês Sousa Real, do PAN, adotaria o indie-acústico e sons de floresta com EcoLógico, enquanto Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, entraria com os Libertunes, uma fusão de electro-funk e neoliberalismo dançável", acrescenta.

As sugestões do ChatGPT:

Luís Montenegro (AD)

Legislativas/AD: Luís Montenegro em Vila Verde

Nome da banda: Os Moderados do Rock

Estilo musical: Pop-rock de estádio, com riffs nostálgicos e letras ambíguas

Setlist:

"Prometo Tudo, Mas Não Agora"

"Laranjas Mecânicas"

"Alternativa (Sem Alternância)"

"Centro-Direita em Ré Menor"

Pedro Nuno Santos (PS)

Legislativas/PS: Pedro Nuno Santos em Espinho

Nome da banda: PNStalgia

Estilo musical: Rock progressivo com toques de synth-pop e discursos samplados

Setlist:

"Infraestruturas do Coração"

"Comboio para o Futuro"

"Geringonça Revival"

"É Para Avançar!"

Mariana Mortágua (BE)

Nome da banda: Bloqueio Sonoro

Estilo musical: Pós-punk político com letras intensas e crítica social

Setlist:

"Taxa o Capital!"

"Acordos Não São Punk"

"Lucros Obscenos, Acordes Discretos"

"Esquerda Sem Filtro"

Paulo Raimundo (CDU)

Nome da banda: Os Camaradas do Ritmo

Estilo musical: Rock clássico com influências de folk revolucionária

Setlist:

"Marcha da Produção"

"Vinil Vermelho"

"Avante Sempre"

"A Guitarra é do Povo"

André Ventura (Chega)

Ventura volta a dizer que espera que portugueses deem

Nome da banda: Chega Mais Rock

Estilo musical: Metal populista com refrães simples e pesados

Setlist:

"Sistema ao Palco"

"Tudo ao Contrário"

"Gravidade Zero (e Imigração Também)"

"Refrão Único para Gritar"

Rui Tavares (Livre)

Rui Tavares assume sem tabus ambição de ser partido de governação

Nome da banda: Os Pluralistas

Estilo musical: Art rock com fusão de música barroca, jazz e spoken word político

Setlist:

“Semana de 4 Dias (e 12 Instrumentos)”

"Passe Verde"

“Manifesto Harmónico”

Inês Sousa Real (PAN)

Nome da banda: EcoLógico

Estilo musical: Indie-acústico com batidas naturais e sons de floresta

Setlist:

"Planeta em Lá Menor"

"Veggie Beats"

"Menos Plástico, Mais Amor"

"Canção para um Golfinho"

Rui Rocha (IL)

Legislativas/IL: Rui Rocha em Lisboa

Nome da banda: Libertunes

Estilo musical: Electro-funk neoliberal com solos de guitarra autorregulada

Setlist: