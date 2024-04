Tyla, vencedora de um Grammy, estreou-se no palco do "The Late Show With Stephen Colbert" na noite desta terça-feira, 9 de abril. A cantora sul-africana cantou o tema "Art", um dos singles do seu álbum de estreia, editado em março.

Nas redes sociais, a atuação da artista foi elogiada pelos fãs. No Youtube, em poucas horas, o vídeo foi visto mais de 100 mil vezes.

Veja aqui a atuação.

Tyla atua no 12 de julho no Palco NOS do NOS Alive 2024. Esta é a estreia da artista sul-africana no festival, partilhando o dia com nomes como Dua Lipa, Aurora, Floating Points, Gloria Groove, Larkin Poe, Michael Kiwanuka, Nathaniel Rateliff & the Night Sweats, T-Rex e The Heavy.

"Getting Late", "Overdue", "Truth or Dare" e "Water", que venceu o Grammy de Melhor Performance Africana, são alguns dos sucessos da cantora.