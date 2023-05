UB40 Featuring Ali Campbel é a primeira confirmação da edição de 2023 do Douro & Porto Wine Festival, que se realiza em Cambres, Lamego.

A banda britânica, autora de temas como "Red Red Wine" ou "(I Can’t Help) Falling In Love", sobe ao palco principal no dia 15 de setembro.

"O Douro & Porto Wine Fest celebra a Música a Gastronomia e o Vinho, num dos mais idílicos cenários a nível mundial, atraindo novos públicos até a região do Douro. Com um line-up de classe internacional, vários palcos, atrações e experiências sensoriais, sempre regadas pelos melhores néctares do mundo: os vinhos do Douro", destaca a organização.

A edição de 2023 do festival decorre nos dias 15 e 16 de setembro.