A partir das 21h00, o espetáculo encenado por John Romão junta a fadista Mariza e os cantores Dino d’Santiago e iolanda para, “juntamente com músicos de Braga e outros membros da comunidade, se celebrar a criação nacional e as tradições locais”, de acordo com o site da iniciativa.

A cerimónia de abertura está marcada para o Theatro Circo, onde também vai ter lugar a estreia absoluta de “Quimera”, que junta John Romão, os coreógrafos Filipa Francisco e Deeogo Oliveira, a poetisa Regina Guimarães e o pianista José Diogo Martins.

“Ao propor um diálogo intrincado entre as danças do folclore tradicional minhoto, a vibração do ‘breakdance’ e o piano, o espetáculo reflete o hibridismo e a multiplicidade das identidades culturais, num jogo entre o popular, o urbano e o erudito. Assim como a figura mitológica da quimera, que combina partes de diferentes animais num único corpo, ‘Quimera’ combina as tradicionais rodas e rodopios do folclore com a circularidade dos corpos do ‘breakdance’, transformando o palco num espaço de visceralidade”, pode ler-se na descrição do espetáculo.

Antes disso, o dia arrancou às 10h00 no Mercado Municipal com a oficina que assinala o começo do ciclo “Porta do Comer”, que junta o ‘chef’ português Ricardo Pacheco à ‘chef’ cabo-verdiana Ana Teresa Correia, que vão criar um prato a partir das receitas dos dois países, com a colaboração dos participantes, que vão depois provar o preparado.

Também na manhã de hoje será possível visitar o renovado Arquivo Municipal e ver o resultado da primeira residência artística do programa Shopyard, no Shopping Santa Cruz.

Às 17h00, o Grupo de Cantares de Mulheres do Minho atua em conjunto com músicos do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, no Auditório Adelina Caravana daquela instituição, num espetáculo que resulta de uma encomenda da Braga 25.

Às 18h30, a Basílica dos Congregados recebe a compositora e intérprete canadiana Kara-Lis Coverdale.

Todas as atividades são gratuitas, sujeitas à lotação dos espaços onde ocorrem.

Aveiro, no ano passado, foi a primeira cidade com o título de Capital Portuguesa da Cultura, retomado por iniciativa do Ministério da Cultura, cerca de 20 anos depois de Coimbra e Faro terem sido capitais nacionais da Cultura, em 2003 e 2005, respetivamente.

As três primeiras edições da nova iniciativa cabem às finalistas vencidas da candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027 (Aveiro, Braga e Ponta Delgada), até que Évora assuma o seu título.