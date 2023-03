No passado sábado, dia 11 de março, David Fonseca subiu ao palco da final Festival da Canção para passear por canções que nasceram em Liverpool, cidade do Reino Unido que vai receber o Festival Eurovisão da Canção 2023.

"Enola Gay", dos Orchestral Manoeuvres In The Dark, "Relax" (Frankie Goes to Hollywood), "Wonderful Life" (Black), "There She Goes" (The La’s) e You Spin Me Around (Dead Or Alive) foram os temas apresentados pelo cantor.

"Foi uma longa jornada, mas chegamos aqui e chegamos bem", contou o artista em conversa com Vasco Palmeirim. "Estou muito satisfeito com aquilo que fizemos aqui", rematou.

Veja aqui o vídeo.