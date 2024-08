Uma noite com Adele em Munique: no meio da multidão, ela canta-nos ao ouvido e é a melhor amiga de todos

Chegam de todo o mundo e todos com expectativas altas: ver o maior concerto da carreira de Adele. “Não sabemos quando teremos outra oportunidade para ver Adele ao vivo”, desabafou Denise, uma fã da Florida, no aeroporto da cidade - depois de Munique, a britânica regressa a Las Vegas para 10 concertos e já anunciou que irá fazer uma grande pausa.

Para receber as mais de 740 mil pessoas (74 mil por noite), foi preparada uma espécie de cidade dedicada a Adele: no “Adele World” há uma roda gigante personalizada, um bar chamado “I Drink Wine” (onde há vinho português), espaços para fotos, lojas de merchandising, carrossel e um palco para karaoke e atuações especiais - no dia 23 de agosto, um grupo de tributo às Spice Girls animou o público.

Até perto da hora do concerto, os fãs divertem-se no “Adele World” - apesar das portas da arena/ estádio abrirem horas antes, o público prefere aproveitar todos os divertimentos da “cidade” e fazer compras - de copos personalizados a canecas de cerveja e roupa, há um pouco de tudo nas lojas dedicadas à estrela britânica.

ADELE créditos: TIAGO DAVID

O estádio pop-up criado exclusivamente para Adele também surpreende todos os fãs - a sua construção terá custado mais de 100 milhões de dólares, segundo a revista Billboard. O palco conta com passerelas gigantes e um ecrã de 220 metros de largura, considerado o maior do mundo.

Antes do concerto, no grandioso ecrã é exibida uma foto do dia e uma mensagem especial de Adele. Depois, os espectadores são convidados a enviarem as suas imagens e a ligarem as câmaras dos telemóveis em diferentes momentos. E todos tentam a sua sorte.

Durante a espera, os fãs partilham histórias e criam amizades. Muitos decidiram embarcar nesta aventura sozinhos - é o caso de Sabina, de Barcelona, que confessou que ver "Adele é um sonho tornado realidade". Já vários fãs dos Estados Unidos contam que se conheceram durante os concertos de Adele em Las Vegas: “Mas aqui em Munique vai ser diferente”.

"Hello, it's me"

ADELE créditos: INSTAGRAM @ADELE

À hora do pôr do sol, a arena enche-se e a contagem decrescente para o arranque do concerto começa. Às 20h00 em ponto (hora local), fez-se silêncio e ouviu-se o primeiro “Hello”, com Adele a surgir no centro da multidão. Os gritos fizeram eco e os arrepios foram gerais: para muitos, é o início do “sonho”.

Para os concertos em Munique, a cantora britânica escolheu um alinhamento com todos os sucessos da sua carreira. Depois de “Hello” (e de um desfile pela passarela central), chega “Rumour Has It”, do álbum “21”, e “I Drink Wine”.

"Estou tão feliz de vos ter aqui. Tive saudades vossas… já passou algum tempo desde o fim de semana passado. Estão a divertir-se? (...) Vamos juntos nesta viagem, está bem? Obrigada por me darem o vosso tempo", agradeceu Adele, sorridente. Ao longo de toda a noite, a cantora manteve sempre a interação com o público - apesar da dimensão do espaço, a britânica alimenta a proximidade.

A viagem pela carreira seguiu com "Water Under the Bridge" e, depois, mais tempo para conversar. "Tiveram tempo para ver o ‘Adele World’? Depois do concerto, há karaoke no palco e acho que as pessoas que bebem o dia todo, depois do concerto, ganham coragem para lá ir e estão lá umas 10 mil pessoas. E cantam Alanis Morissette e assim. Aconselho-vos a ir. Tenho visto os vídeos”, recomendou.

Uma noite com Adele em Munique: no meio da multidão, ela canta-nos ao ouvido e é a melhor amiga de todos créditos: TIAGO DAVID

"Na semana passada foi muito, muito divertido… mas ‘f*** me’, foi muito difícil”, confessou Adele, lembrando que choveu durante os concertos. “Não sei se viram a foto do The Sun. (...) Parecia uma lunática, parecia uma fã no palco. Mas foi muito divertido. E tenho de fazer um aviso: fui de férias esta semana, não costumo ir de férias durante os concertos. (...) Mas fui andar de barco e estava sempre a baloiçar. Então, se me virem a baloiçar hoje… não estou bêbada, eu não bebo antes dos concertos. Acho que não há mais nada a reportar”, contou antes de "Easy on Me".

No alinhamento da noite seguiu-se "One and Only", “I'll Be Waiting”, "Oh My God", "Send My Love (to Your New Lover)" e “Hometown Glory”, que preparou os corações dos fãs para “Love in the Dark”, canção que marca um dos momentos mais emotivos da noite.

Entre temas, a cantora foi sempre contando histórias e felicitou todos os alunos pelas notas nos exames. “Acho que nunca soube as notas dos meus exames, mas tudo bem, estou aqui no palco. Quem não conseguiu passar, não se preocupe… eu nunca os usei na minha vida. Vão encontrar algo para fazer. (...) Professoras, desculpem pelo que estou a dizer”, disse Adele. “Mas um dos meus sonhos é ser professora… por isso, ainda terei de me preocupar com os exames”, brincou.

ADELE créditos: TIAGO DAVID

As emoções continuaram fortes com “Make You Feel My Love”, de Bob Dylan. No final do tema, Adele confessou que “uma fã fez uma tatuagem com o nome da canção e escreveu o seu nome”. “Não escrevi esta canção é uma canção do Bob Dylan… conseguem imaginar quando vi a tatuagem?”, revelou.

Nos concertos em Munique, a cantora voltou a cantar “Chasing Pavements" - a britânica deixou a canção fora dos alinhamentos durante mais de sete anos.

Sempre acompanhada pelo coro de 74 mil vozes, a viagem continuou com “All I Ask” - provavelmente o momento com mais lágrimas por metro quadrado.

Na montanha russa de emoções, para arrancar sorrisos e promover a proximidade, Adele ofereceu presentes ao público - convidou uma fã de Singapura para subir ao palco e ofereceu-lhe um kit especial; e colocou ainda 50 euros e uma carta debaixo de uma das cadeiras da plateia. Mas o momento em que a cantora mais se diverte é quando oferece t-shirts. Para isso, a britânica usa uma máquina que dispara as camisolas. “Não se assustem com o barulho”, avisou Adele, disparando com todo o entusiasmo.

“Estão preparados para eu ser uma diva durante duas canções?”, perguntou ao passear pela passarela até ao centro do palco, onde cantou "Skyfall" e “Set Fire to the Rain”. Para o final triunfal, Adele guardou "Hold On", "When We Were Young", "Play Video Someone Like You" e "Rolling in the Deep".

Durante uma hora e meia, Adele entrega-se de coração aberto a todos os fãs e brilha na sua simplicidade e sem filtros - não há mega coreografias, nem discursos ensaiados. É Adele frente a frente com os fãs, a fazer aquilo que sempre sonhou.

"É inacreditável o quão rápido passam os concertos. Planeámos isto durante muito tempo e sou muito TOC (Transtorno obsessivo-compulsivo) e… não me interpretem mal, porque é incrível, mas dez concertos são muitos concertos em qualquer lado. Mas não consigo acreditar que este é o concerto sétimo - temos esta noite, amanhã e o próximo fim de semana. É um sonho louco de verão. Depois do meu último concerto aqui, tenho de voltar para casa e ser mãe e levar o meu filho à escola. É o verão mais louco… quando és criança e sonhas com coisas e agora acontecem. Vou tentar aproveitar todos os momentos”, confessou Adele. Ela aproveitou e os fãs também.