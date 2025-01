"De Maravisha" é o mais recente single de Tokischa. Para a canção, que já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música, a rapper da República Dominicana juntou-se a Nathy Peluso, da Argentina.

O tema lançado em dezembro foi escrito pelas duas artistas e produzido por Skrillex. "O amor e admiração que tenho por ela há anos. É um sonho estar a partilhar uma música contigo, Nata", escreveu Tokischa nas redes sociais.

No arranque da canção, Peluso diz ser "Hannah Montana" ("Mochi de nata, soy Hannah Montana"). Já no segundo verso, Tokischa canta que é "gostosa como uma portuguesa"("Gustosa como portuguesa/ Una reina, si me preguntas, se me adora y se me reza").