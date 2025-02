Van Zee estreou-se no palco do Coliseu do Porto este sábado, dia 15 de fevereiro. Na cidade Invicta, o músico foi recebido com casa cheia e com um abraço coletivo de celebração da sua carreira meteórica e triunfal.

Com um farol em palco, a viagem começou ao som de "Amar de Cor", single de "do.mar". Ao longo da noite, Van Zee e a sua banda celebraram o sucesso do álbum e o público seguiu a voz do capitão em temas como "Perto", "Só Dá", "Sol", "Seaside" ou "Senti Tanto".

As canções do álbum de estreia marcaram a navegação, mas o alinhamento contou também com temas de "Alta Costura", projeto em que Van Zee e FRANKIEONTHEGUITAR recriaram temas de artistas e projetos portugueses - "Quem és tu?", "Ainda Prendes o Cabelo", "Nessa Chama", "O amor é mm assim, mas", "Bravos", "Insular", "Nessa Chama" e "Atitude" foram recebidos em euforia pelo público.

Para a estreia na sala da cidade Invicta, o artista convidou amigos. No arranque da noite, Richie Campbell subiu a palco para "Even". Ivandro, em "Chamadas", e Bispo ("Benção") também não faltaram à grande celebração da carreira do açoriano.

Apesar da carreira recente, os temas de Van Zee já fazem parte da banda sonora de muitas vidas. E isso sentiu-se durante toda a noite, especialmente entre casais que provavelmente decidiram festejar o Dia dos Namorados no Coliseu. Ao longo da noite, os abraços foram-se multiplicando ao som da música.

No meio da euforia do concerto, uma jovem pegou no smartphone para mostrar à sua cara metade o ecrã iluminado e sorriu – era um print de mensagem que ele lhe enviara quando começaram a falar, com versos de "Alma Nua". Enquanto a canção ecoava pelo Coliseu, os dois trocaram um olhar cúmplice e, ali, aquele momento foi só deles.

Para a despedida, Van Zee guardou "Para Casa", chamando a palco todos os convidados para terminar a noite em clima de festa.

Durante duas horas, o artista foi o homem do leme no Coliseu do Porto e todos os fãs remaram na mesma direção. Canção após canção, verso a verso, as milhares de pessoas que esgotaram a sala da cidade Invicta formaram um coro perfeito e celebraram a curta, mas vitoriosa, carreira do músico. E o futuro só pode ser brilhante.

Veja as imagens do concerto:

ALINHAMENTO: