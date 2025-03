Os Village People vão subir ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a 16 de junho. O concerto da banda, conhecida por temas como “YMCA”, “Macho Man” e “In the Navy”,está integrado na programação especial das Festas M80.

"Este espetáculo acontece no âmbito das comemorações do 18.º aniversário da M80, que se assinala no dia 2 de abril, e será um dos momentos altos do ano para todos os fãs das grandes músicas das décadas de 70, 80, 90 e 2000", destaca a promotora em comunicado.

Para Miguel Cruz, diretor da M80 Rádio, "trazer os Village People para um concerto exclusivo no Coliseu de Lisboa é uma forma épica de celebrar os 18 anos da M80". "É uma festa que honra o ADN da rádio e das suas festas, que ao longo dos anos se tornaram verdadeiros marcos para os amantes da música das últimas décadas. Estamos muito entusiasmados com este evento e temos a certeza de que os nossos ouvintes também vão ficar", afirma.

Em janeiro, os Village People atuaram na tomada de posse de Donald Trump. "Sabemos que isto não deixará alguns de vós felizes por ouvir, mas acreditamos que a música deve ser tocada sem consideração política", frisou a banda.

"Y.M.C.A.", o maior sucesso do grupo que marcou os anos 70 e 80, foi um dos temas mais usados durante a campanha eleitoral de Donald Trump.