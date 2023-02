O festival Paredes de Coura anunciou hoje mais oito nomes do cartaz da edição que assinala os 30 anos do evento minhoto, contando com Yung Lean, Brian Jonestown Massacre e Sudan Archives.

O festival, que volta à praia fluvial do Taboão entre 16 e 19 de agosto, vai também incluir no programa Special Interest, Julie, Chinaskee, indignu e Nuno Lopes.

Os nomes hoje anunciados passam a integrar um cartaz composto por Wilco, Fever Ray, Loyle Carner, Jessie Ware, The Walkmen, Explosions in the Sky, Black Midi, DOMi & JD BECK, Lee Fields, Kokoroko, Dry Cleaning, Squid, Les Savy Fav, Yin Yin, Calibro 35 e Joe Unknown.