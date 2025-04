VSP AST (Vespa Asiática) editou esta sexta-feira, 4 de abril, o seu EP de estreia, "Putos Fixes Não Dormem", um "manifesto cru que celebra as imperfeições como forma de autenticidade".

O disco conta com oito temas que "mergulham no caos de uma geração que rejeita padrões", incluindo o single "UH!AYAYA".

"Este EP nasce da raiva contra a perfeição esterilizada", frisa Fernando Gariso, o criador de VSP AST. "O puto está farto de cenas perfeitas e encontrou maneira de voltar atrás, àqueles tempos em que a voz dos artistas falhava. O puto gosta de ouvir as falhas de Kurt Cobain. A perfeição é sempre igual", acrescenta.

"Todos nós vivemos, nenhum de nós dorme. Dormir não é fixe; nunca foi, nem nunca será (mesmo que o conhecimento científico atual o contradiga)! Não é que dormir não faça bem. Há de fazer, mas nós não temos forma de o saber (não fôssemos nós putos fixes). Nota-se o cansaço nas nossas caras mas, tal como as olheiras, já deu full-circle e o sono agora tem o efeito do café. O café já dá sono portanto não se bebe café aqui. Só não se dorme", escreve o artista na nota de apresentação do EP.

A 19 de abril, o artista apresenta "Putos Fixes Não Dormem", ao vivo no Music Box, em Lisboa.