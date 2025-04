Yann Tiersen regressa a Portugal no final do ano para dois concertos. O músico vai subir ao palco do Coliseu do Porto a 11 de novembro e, no dia seguinte, 12, atua no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa.

Os bilhetes para as duas noites já se encontram à venda nos locais habituais e os preços variam entre os 30 e 40 euros.

Nos espetáculos, Yann Tiersen vai apresentar o seu novo álbum, "Rathlin from a Distance | The Liquid Hour", com uma atuação a solo de piano e música eletrónica.