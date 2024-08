Os belgas dEUS subiram este sábado, dia 31 de agosto, ao palco San Miguel do MEO Kalorama, em Lisboa. Veja na galeria as imagens do concerto.

