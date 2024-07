Esta sexta-feira, 12 de julho, a brasileira Gloria Groove foi a responsável por uma das maiores festas da edição de 2024 do NOS Alive. Em palco, a drag queen celebrou as suas raízes, homenageou Carmen Miranda, artista nascida em Marco de Canaveses. Veja na galeria as fotos do concerto no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.