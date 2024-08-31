RAYE foi a grande protagonista do terceiro e último dia do MEO Kalorama, no Parque da Bela Vista, em Lisboa. Veja na galeria as imagens do concerto.
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ANDRÉ RIEU E A SUA ORQUESTRA JOHANN STRAUSS30 E 31 OUT, 01 E 02 NOV. 2024MEO ARENA
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ROCKIN 100014 setESTÁDIO MUNICIPAL DR. MAGALHÃES PESSOA - LEIRIA
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