Os The Driver Era, banda formada pelos irmãos Rocky Lynch e Ross Lynch, tiveram a missão de abrir o palco NOS no primeiro dia NOS Alive. À hora do pôr do sol, os norte-americanos foram recebidos por uma pequena multidão animada e arrancaram sorrisos. Veja na galeria as fotos do concerto.

