A 16ª Festa do Cinema Italiano realiza-se a partir de 29 de março em várias cidades portuguesas: Lisboa (até 6 de abril), Porto (10 a 14 de maio), Barreiro (2 a 16 de abril) , Penafiel (4 a 6 de abril), Almada (5 a 26 de abril), Coimbra (11 a 13 de abril), Setúbal (13 a 16 de abril), Beja (18 a 21 de abril), Aveiro (9 e 10 de maio), Lagos (16 a 19 de maio) e Évora (25 a 27 de maio).

Com Penélope Cruz, a sessão de abertura em Lisboa será com “L'immensità - Por Amor”, com a presença do realizador Emanuele Crialese. O encerramento será com “A Estranha Comédia da Vida”, de Roberto Andò, no qual o ator Toni Servillo encarna o dramaturgo Luigi Pirandello.

Com a presença de muitos convidados, ao todo vão ser apresentados mais de 50 filmes com o melhor do cinema italiano contemporâneo em estreia nacional, organizados em diferentes secções, além de outros eventos paralelos.

Visite o site oficial para mais informações sobre a programação.

PASSATEMPO

A Festa do Cinema Italiano e o SAPO Mag têm para oferecer:

* 5 bilhetes duplos para a sessão do documentário "A Viagem de Papa Francisco", domingo, 2 de abril, às 16h00, no Cinema São Jorge;

* 5 bilhetes duplos para a sessão da comédia romântica "Astolfo", domingo, 2 de abril, às 18h00, no Cinema São Jorge;

* 5 bilhetes duplos para a sessão do 'biopic' "Dante", domingo, 2 de abril, às 21h30, no Cinema São Jorge;

Basta responder a uma pergunta no fim desta página.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 13h59 de 30 de março. Os resultados serão divulgados até às 10h00.

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) no "Welcome Desk" da Festa do Cinema Italiano, no rés-doc-hão do Cinema São Jorge, até uma hora antes do início da sessão escolhida. Não serão entregues bilhetes mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos pressupõe a disponibilidade para assistir aos eventos, pelo que, excepto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.