A arrepiante família favorita de todos está de volta na sequela da comédia de animação “A Família Addams 2”.

Nesta nova história, encontramos Mortícia e Gomez desgostosos por verem os filhos a crescer, a faltar a jantares de família e totalmente absorvidos pelo “poder dos telemóveis”.

De forma a recuperarem a harmonia familiar, decidem juntar Wednesday, Pugsley, o Tio Fester e o resto do grupo na sua caravana assombrada e fazem-se à estrada para umas últimas “miseráveis” férias em família. Esta atribulada aventura, que percorre toda a América, vai retirá-los do seu ambiente habitual e levá-los a hilariantes encontros com o icónico primo, It, e com novas e inúmeras personagens loucas. O que poderá correr mal?

28 DE OUTUBRO NOS CINEMAS

